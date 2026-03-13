Skyguide habe aber aufgrund der neuen Referenzperiode 2025 bis 2029 erneut die Überfluggebühren erhöht und habe weiterhin die mit Abstand höchsten Gebühren in Mitteleuropa, hiess es weiter: «Skyguide ist nach wie vor damit herausgefordert, ohne Abstriche bei der Sicherheit die Kosten dauerhaft zu senken, um das gesetzlich verlangte ausgeglichene Ergebnis zu erzielen.»