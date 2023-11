Per Ende September 2023 sind 2,47 Millionen der Wohnungen und Geschäfte mit Glasfasern erschlossen. Das sind 45 Prozent aller Haushalte und Geschäfte. Bis Ende 2025 will die Swisscom die Glasfaserabdeckung auf rund 55 Prozent erhöhen, bis 2030 auf 70 bis 80 Prozent. «Inklusive Drittnetze werden bis 2025 rund zwei Drittel der Wohnungen und Geschäfte in der Schweiz über einen Glasfaseranschluss verfügen», schrieb der Konzern.