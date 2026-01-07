Das Projekt sei ein wichtiger Schritt zur besseren Nutzung der bestehenden Infrastruktur in Italien und einem schnelleren Ausbau, so das Communiqué. Die Unternehmen planen konkret den Ausbau der 5G-Abdeckung für Gemeinden mit weniger als 35'000 Einwohnern. Jeder Betreiber werde für den Netzausbau in 10 Regionen verantwortlich sein, so dass bis Ende 2028 ein Netz mit etwa 15'500 Standorten pro Betreiber entstehen werde.