Streit über Vertragslaufzeit

Fastweb + Vodafone will nun mit einer Frist von zwei Jahren per Ende März 2028 aus dem Vertrag aussteigen. Dies sei möglich, da INWIT im Dezember 2020 nach einem Kontrollwechsel nicht von seiner Option zur Verlängerung Gebrauch gemacht habe. «Wir sind überzeugt, dass die Kündigung des Rahmendienstleistungsvertrags rechtens ist», sagte ein Swisscom-Sprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP.