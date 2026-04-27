Laut dem Telekomunternehmen reicht Vertrauen in Anbieter und Systeme nicht mehr aus. Unternehmen müssten Herkunft, Integrität und Abhängigkeiten von Software, Daten und Systemen transparent machen und aktiv steuern. Cybersicherheit sei damit nicht mehr nur eine technische Aufgabe, sondern ein strategischer Faktor für Resilienz, Vertrauen und digitale Souveränität.