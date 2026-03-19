Der Unterschied zur jetzigen Vereinbarung ist, dass die Vereinbarung von Anfang Januar den technischen Zugang zum Mobilfunknetz gewährt. Dagegen will das neue Gemeinschaftsunternehmen lediglich die Masten bauen und betreiben, an denen dann die unterschiedlichen Handyantennen von Fastweb + Vodafone Italia sowie von TIM aufgehhängt werden. Dafür bezahlen dann beide Mobilfunkanbieter Miete.