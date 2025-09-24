Wichtig sei ausserdem, dass die Schweiz für die Swisscom der zentrale Standort sei und auch bleibe. Die Anzahl Mitarbeitende in den IT-Centern in den Niederlanden und Lettland entspreche «sowohl heute als auch mittelfristig» einem kleinen Bruchteil der Belegschaft von Swisscom Schweiz, so der Sprecher. Insgesamt rechne Swisscom für 2025 mit einem nahezu stabilen Stellenangebot in der Schweiz.