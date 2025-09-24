Laut einem Bericht von CH Media sollen künftig 1000 bis 1400 Mitarbeitende in den Niederlanden beziehungsweise in Lettland tätig sein. Heute seien es zwischen 600 und 800 Beschäftigte.
Diese Zahlen kommentierte die Swisscom nicht. Es lägen derzeit keine genaueren Pläne vor, so ein Sprecher. Er betonte ausserdem, dass das Vorhaben «wo immer möglich» über die natürliche Fluktuation gesteuert werden soll - also etwa über Pensionierungen und freiwillige Abgänge.
Wichtig sei ausserdem, dass die Schweiz für die Swisscom der zentrale Standort sei und auch bleibe. Die Anzahl Mitarbeitende in den IT-Centern in den Niederlanden und Lettland entspreche «sowohl heute als auch mittelfristig» einem kleinen Bruchteil der Belegschaft von Swisscom Schweiz, so der Sprecher. Insgesamt rechne Swisscom für 2025 mit einem nahezu stabilen Stellenangebot in der Schweiz.
Begründet wird die Verlagerung der Stellen mit der «kontinuierlichen Kostenoptimierung». Zudem gehe es darum, an geeignete Fachkräfte zu kommen.
rw/ys
(AWP)