Brand ist derzeit Leiter Netzbetrieb und Mitglied der Geschäftsleitung von BKW Power Grid. In dieser Funktion verantwortet er die strategische Ausrichtung, Umsetzung und Kontrolle aller Aktivitäten rund um den Ausbau, Betrieb und die Wartung des Verteilnetzes der BKW. Zudem leitet er das Dienstleistungsgeschäft im Bereich Hochspannungsanlagen. Zuvor war er für die zentrale Leitstelle der BKW Power Grid zuständig und hatte Erfahrungen bei ABB Turbo Systems gesammelt.