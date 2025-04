Der Nettoumsatz von Swissgrid, die das Schweizer Übertragungsnetz betreibt, stieg dabei von 1,2 auf 1,8 Milliarden Franken. Dies aufgrund des höheren Tarifniveaus 2024, wie es in der Mitteilung heisst: «Der Anstieg ist auf die Verwerfungen an den Energiemärkten im Jahr 2022 zurückzuführen.» Swissgrid tarifiere dies in den Folgejahren ein; 2026 würden die Leistungen von Swissgrid wieder günstiger.