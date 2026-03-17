Vierpersonenhaushalte bezahlen im Jahr 2027 für die Leistungen der Netzbetreiberin Swissgrid rund 54 Franken und damit zehn Franken weniger als im Vorjahr. Da sich der Anteil von Swissgrid an den Stromkosten gemäss Mitteilung nur auf zirka 4,5 Prozent beläuft, kann nicht direkt auf eine generelle Senkung der Stromkosten geschlossen werden.