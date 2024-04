Beim europäischen Stromnetz mitwirken

«Wir sind in der Mitte von Europa», sagte CEO Yves Zumwald vor den Medien in Aarau. Die Schweiz, die über 41 Verbundleitungen mit den Nachbarländern vernetzt sei, könne eine wichtige Rolle spielen beim künftigen Stromsystem in Europa. Weil in Nordeuropa künftig noch mehr Windstrom produziert werde, in Südeuropa vor allem mehr Sonnenstrom, werde der Stromaustausch noch wichtiger.