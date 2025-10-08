Der Neubau von Erdkabeln sei in der Schweiz nur in beschränktem Ausmass möglich, heisst es in der Mitteilung der Stromnetzgesellschaft weiter. Gründe dafür sieht Swissgrid insbesondere in den physikalischen Eigenschaften von Erdkabeln, die den stabilen Netzbetrieb und das Beheben von Störungen erschwerten.