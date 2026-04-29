Mit Kurt Lanz übernehme ein Ökonom, ausgewiesener Branchenkenner und erfahrener Verbandsmanager die operative Leitung, teilte der Fachverband am Mittwoch weiter mit. Er werde das Amt Anfang August in Angriff nehmen.
Lanz war unter anderem beim Wirtschaftsdachverband Economiesuisse und bei den Telekomgruppen Swisscom und Sunrise tätig. Zuletzt war er Geschäftsführer des Energieverbands Powerloop und CEO der Ecolanz GmbH.
SwissICT ist der grösste Vertreter der Branche. Er zählt über 2100 Mitglieder. Er verbindet ICT-Anbieter, Anwender und Fachkräfte in der Schweiz.
mk/to
(AWP)