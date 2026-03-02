Die Emission werde kommissionsweise («best effort basis») im Rahmen eines öffentlichen Bezugsangebots in der Schweiz durchgeführt. Ein offizieller Bezugsrechtshandel läuft vom 9. bis 18. März 2026 an der Schweizer Börse SIX. Am 25. März 2026 werde die Anzahl der neu emittierten Anteile bekanntgegeben, die am 27. März 2026 liberiert würden.