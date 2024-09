Für das laufende Geschäftsjahr rechnet die Fondsleitung laut der Mitteilung nun mit einem etwa 2,5 Millionen Franken höheren Soll-Mietertrag. Das habe mit der Akquisition in Winterthur und den fertiggestellten Bauprojekten in Kloten und Lausanne zu tun, sowie mit den Anpassungen an die geänderten Referenzzinssätze.