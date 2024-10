Der offizielle Bezugsrechtshandel an der SIX Swiss Exchange läuft vom 4. bis 13. November 2024. Die Liberierung der neuen Aktien erfolgt am 22. November. Der Emissionserlös dient dem weiteren Ausbau des Immobilienportfolios, insbesondere dem Erwerb weiterer Liegenschaften und Investitionen in Neubauprojekte, der Finanzierung von laufenden Projekten und Sanierungen sowie der Rückzahlung von Fremdfinanzierungen.