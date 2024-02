Für das laufende Geschäftsjahr rechnet die Fondsleitung mit einem rund 1,9 Millionen Franken höheren Soll-Mietertrag. Dies ist laut Pensimo auf eine Akquisition in Winterthur, fertiggestellte Bauprojekte in Kloten und Lausanne sowie die Anpassungen an die geänderten Referenzzinssätze zurückzuführen. Zudem dürfte die Mietzinsausfallrate voraussichtlich unter 3,5 Prozent sinken.