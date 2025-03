Sannemann verfügt über einen Master in Betriebs- und Produktionsingenieurwesen der ETH Zürich und bringe auch praktische Kenntnisse in der MEM-Branche mit. In seiner Karriere habe er mehrere Positionen in Geschäftsleitungen und Verwaltungsräten bei namhaften Schweizer Industriefirmen bekleidet. Seine Tätigkeit umfasst dabei vielseitige Transformationsprojekte, heisst es weiter. Zudem lehrt er auch an Fachhochschulen.