Das Verdikt unterstreiche die Bedeutung rechtsstaatlicher Verfahren und verlässlicher Rahmenbedingungen im internationalen Handel, so die Mitteilung weiter. Das sei auch für die KMU der MEM-Industrie ein wichtiges Signal. Jedoch sorgten mögliche weitere handelspolitische Massnahmen der US-Regierung sowie alternative Wege zur Einführung von Zöllen nach wie vor für Unsicherheit.
Für viele Firmen stelle sich nicht nur die Frage nach Marktzugängen, sondern auch die nach der Planbarkeit ihrer internationalen Geschäftsaktivitäten. «Für unsere KMU sind nicht einzelne Zölle das grösste Problem, sondern die fehlende Planbarkeit», wird Swissmechanic-Direktor Erich Sannemann zitiert. Für Investitionen in neue Technologien und Kapazitäten brauche es Stabilität.
mk/
(AWP)