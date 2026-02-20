Für viele Firmen stelle sich nicht nur die Frage nach Marktzugängen, sondern auch die nach der Planbarkeit ihrer internationalen Geschäftsaktivitäten. «Für unsere KMU sind nicht einzelne Zölle das grösste Problem, sondern die fehlende Planbarkeit», wird Swissmechanic-Direktor Erich Sannemann zitiert. Für Investitionen in neue Technologien und Kapazitäten brauche es Stabilität.