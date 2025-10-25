Der Entscheid zur Zusammenarbeit sei am Sonntag an der Swissmechanic-Delegiertenversammlung in Thun einstimmig gefallen, teilte der Verband mit. Er markiere «einen »historischen Schritt für die gesamte MEM-Industrie und die Schweizer Tech-Unternehmen", hiess es. Der Swissmem-Vorstand hatte der Kooperation bereits am 11. September zugestimmt.