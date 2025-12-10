Die klare und stabile Ausgestaltung der Massnahme schaffe Planungssicherheit für die Unternehmen. Zudem biete das rückwirkende Inkrafttreten der US-Zölle auf den 14. November ohne zusätzliche Anpassungen im bestehenden Vertragswerk der MEM-Industrie neue Möglichkeiten. Die Wettbewerbsposition «qualitativ hochwertiger Schweizer Produkte» könne sich in einzelnen Segmenten etwa verbessern.
Entscheidend sei nun, dass die Rahmenbedingungen verlässlich blieben und der Zugang zum wichtigen US-Markt weiterhin gewährleistet sei, so der Verband weiter.
mk/ls
(AWP)