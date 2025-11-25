Die Personalverbände Transfair, VPOD und PVB zeigten sich am Dienstag in einer Mitteilung «schockiert über die finanzielle Situation bei Swissmedic und den personellen Abbau». Die Verbände wollen bis Ende Jahr mit Swissmedic einen Sozialplan aushandeln. Sie rechnen damit, dass der Stellenabbau mehrheitlich über Entlassungen erfolgen wird.Swissmedic will sich nach eigenen Angaben künftig noch stärker auf die Priorisierung und Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben Zulassung, Bewilligungen und Marktüberwachung fokussieren. Das Schweizerische Heilmittelinstitut ist Teil der dezentralen Bundesverwaltung. Über 80 Prozent der Einnahmen stammen aus Gebühren und Abgaben der Firmen. Der Bund steuert für gesetzlich festgelegte Aufgaben im Bereich der Arzneimittel- und Medizinprodukteaufsicht rund 17 Prozent bei.