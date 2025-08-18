Die Heilmittelbehörde Swissmedic lässt Medikamente weiterhin ähnlich schnell zu wie die EU-Arzneimittelbehörde EMA. Die Verfahren dauern nur wenig länger. Deutlich kürzer sind sie weiterhin bei der US-amerikanischen FDA. Dies ist das Ergebnis einer Studie von Swissmedic sowie der Schweizer Pharmaverbände.