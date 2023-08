Die EU erziele in der Schweiz zwar einen Exportüberschuss von 20 Milliarden Franken, sagte Brupbacher in einem am Dienstag veröffentlichten Interview mit der "Neuen Zürcher Zeitung". Aber: "Wir verdienen mit Güterexporten in die EU 12'200 Euro pro Einwohner, die EU umgekehrt nur 270 Euro. Man kann leichter auf 270 Euro verzichten als auf 12'200."