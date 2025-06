Bildungssystem als Verhandlungstrumpf

Die in den USA allgegenwärtige Rechtsunsicherheit halte viele Schweizer Industriefirmen davon ab, in diesem «wichtigen und dynamisch wachsenden Markt» zu investieren. «Selbst wenn es bezüglich US-Handelsregeln mehr Sicherheit gibt, will die überwiegende Mehrheit der Swissmem-Firmen nicht in Amerika, sondern am Werkplatz Schweiz investieren», sagte Hirzel.