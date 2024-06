Das unsichere wirtschaftliche Umfeld, die geopolitischen Spannungen oder der zunehmende Protektionismus unter den wichtigsten Wirtschaftsmächten der Welt sind schlechte Nachrichten für die stark exportorientierte Schweizer Technologieindustrie. Die Schweiz dürfe in diesem angespannten Umfeld nicht in einen «aussenpolitischen Tiefschlaf» verfallen, warnte Swissmem-Präsident Martin Hirzel zum Auftakt des Industrietages am Dienstag in Bern.