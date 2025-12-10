Damit würden in die USA exportierte Güter mit Schweizer Ursprung seit heute und rückwirkend per 14. November nicht mehr einem Zusatzzoll von 39 Prozent, sondern einem pauschalen Zoll von 15 Prozent unterliegen, hält Swissmem weiter fest. Produkte mit ursprünglichem Zoll von unter 15 Prozent würden neu zu total 15 Prozent verzollt.
Damit schneide die Schweiz besser ab als andere Länder, die mit den USA eine Absichtserklärung mit einem «stacked» System unterzeichnet hätten. So werde beispielsweise im Fall von Japan der US-Zusatzzoll zu den bestehenden Zöllen addiert. Zudem würden für Schweizer Exportprodukte wie Flugzeuge und bestimmte Luftfahrtrelevante Teile die pauschalen Zusatzzölle entfallen, heisst es.
Nun sei es wichtig, innenpolitisch Einigkeit zu demonstrieren, fordert Swissmem. Es müsse dabei auch an den Rahmenbedingungen im Innern weitergearbeitet werden, denn schliesslich blieben die Volatilität und die schwierige wirtschaftliche Situation bestehen.
mk/ls
(AWP)