Dabei hat die Industrie mit 2025 bereits ein sehr schwieriges Jahr hinter sich. So hat das Hin und Her mit den US-Zöllen letztes Jahr insbesondere die Exporte in die USA gebremst. Die Ausfuhren dorthin brachen etwa im vierten Quartal 2025 um 18 Prozent ein. «Unter dem Strich war es ein verlorenes Jahr», so die Bilanz Hirzels.