«Aus Sicht der Schweizer Exportindustrie ist das ein guter Entscheid. Die hohen Zölle haben der Tech-Industrie stark geschadet», schrieb der Verband weiter. «Mit dem heutigen Urteil ist aber noch nichts gewonnen.»
Denn es sei davon auszugehen, dass die Trump-Administration andere Gesetze heranziehen werde, um Zölle zu legitimieren, befürchtet man bei Swissmem. Die Schweiz sei daher trotz des Urteils gut beraten, die mit den USA geschlossene Vereinbarung in einen rechtssicheren Vertrag zu überzuführen.
Diesbezüglich hatte der Bundesrat am 14. Januar das definitive Verhandlungsmandat für ein Handelsabkommen mit den USA verabschiedet.
Zölle belasten Tech-Industrie
Swissmem schätzt, dass die Schweizer Tech-Industrie allein im 4. Quartal des letzten Jahres 18 Prozent an Exporten in die USA verloren hat. Und die von der Branche bezahlten Zölle würden sich, grob geschätzt, auf knapp 800 Millionen US-Dollar belaufen.
Zudem gelte weiterhin, dass die Schweizer Politik dort handeln muss, wo sie selbst die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Schweiz stärken kann, hiess es weiter. Swissmem fordert etwa bessere Rahmenbedingungen für Firmen mit Blick auf tiefere Kosten, weniger Bürokratie und neue Freihandelsabkommen.
mk/tp
(AWP)