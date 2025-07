Diese strategische Akquisition versetze Swissport in die Lage, das Wachstum sowohl im Bodenabfertigungs- als auch im Frachtumschlaggeschäft an den Londoner Drehkreuz-Flughäfen fortzusetzen, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Heathrow sei gemessen am Passagieraufkommen der fünftgrösste Flughafen weltweit, und mehr als 60 Prozent der britischen Luftfracht würden über die Londoner Flughäfen abgewickelt. Gatwick seinerseits sei mit jährlich 43 Millionen Passagieren an über 200 Zielen der zweitgrösste Flughafen Grossbritanniens.