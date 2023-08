Swissport hat von der Royal Jordanian Airlines einen Auftrag zur Erbringung von Bodenabfertigungsdiensten an vier Flughäfen in Saudi-Arabien erhalten. Künftig werde man für die Jordanier konkret am King Abdulaziz International Airport, am King Fahd International Airport, am Prince Mohammad Bin Abdulaziz International Airport sowie am King Khalid International Airport tätig sein, teilte Swissport am Dienstag mit.

08.08.2023 19:00