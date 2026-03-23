Matchbox wurde nach den Normen ISO 27001, 27017 und 27018 zertifiziert, wie Swissport am Montag mitteilte. Die Plattform prüft Pässe, Visa und andere Reisedokumente bereits beim Online-Check-in, an Automaten oder durch Reisebüros. Ziel ist es, ungültige Einreisen frühzeitig zu erkennen und Probleme am Flughafen zu vermeiden.
Das System nutzt eine globale Datenbank, die Einreisebestimmungen täglich aktualisiert und Millionen von Vorgaben weltweit überwacht. Airlines können so in Echtzeit kontrollieren, ob Passagiere die Anforderungen erfüllen.
Nach Unternehmensangaben hat Matchbox bereits über vier Millionen Passagiere überprüft und erkennt unzulässige Reisende zuverlässig. Im Schnitt werden etwa 30 von 1000 Passagieren noch vor dem Boarding ausgeschlossen.
Zudem beschleunigt die Plattform den Check-in: Airlines sparen im Durchschnitt mehr als eine Minute pro Passagier. Das soll Abläufe effizienter machen und das Flughafenpersonal entlasten, wie es hiess.
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(AWP)