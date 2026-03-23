Matchbox wurde nach den Normen ISO 27001, 27017 und 27018 zertifiziert, wie Swissport am Montag mitteilte. Die Plattform prüft Pässe, Visa und andere Reisedokumente bereits beim Online-Check-in, an Automaten oder durch Reisebüros. Ziel ist es, ungültige Einreisen frühzeitig zu erkennen und Probleme am Flughafen zu vermeiden.