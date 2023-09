Der Flughafenlogistiker Swissport hat den Zuschlag für die Bodenabfertigung von Air Malta am Flughafen London Heathrow erhalten. Der Vertrag umfasst Bodendienste am Flughafen Check-in, Gate Services sowie Vorfeld- und Gepäckabfertigung und tritt am 1. September in Kraft. Ab Oktober komme zudem die Flugzeugreinigung hinzu, teilte Swissport am Montag mit.

04.09.2023 15:08