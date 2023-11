In der Beschwerde würden kritische Punkte im Zusammenhang mit dem Ausschreibungsverfahren hervorgehoben. So ersucht Swissport das Verwaltungsgericht in Lazio, die Entscheidung zur Lizenzvergabe zu stoppen, um eine «faire und transparente Vergabe der Lizenz zu gewährleisten, die den EU-Standards entspricht», heisst es in der Mitteilung.