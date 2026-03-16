Die Anlage verfügt zudem über temperaturkontrollierte Bereiche für kühl- und gefrierpflichtige Güter sowie über Sicherheits- und Röntgensysteme. Mit der neuen Anlage stärkt Swissport nach eigenen Angaben sein Cargo-Netzwerk in Mittel- und Osteuropa. Der Standort soll zugleich Bulgariens Rolle als Logistikdrehscheibe in Südosteuropa unterstützen.