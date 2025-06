Im Jahr 2024 wurden am Standort Basel über 47'000 Tonnen Fracht umgeschlagen. Ein Grossteil davon seien temperaturempfindliche Güter aus der Schweizer Pharmaindustrie, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Zur Unterstützung des Wachstums hat Swissport auch Prozesse in Zusammenarbeit mit den französischen und schweizerischen Zollbehörden angepasst.