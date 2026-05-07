Im Zuge der Expansion sei 2025 der Markteinritt in China mit der Bertriebsaufnahme am Flughafen Shanghai Pudong geglückt. Zudem sei das Netzwerk in Saudi-Arabien auf 16 Flughäfen ausgebaut und mit der Übernahme von ASC die Präsenz an den britischen Flughäfen Heathrow und Gatwick gestärkt worden.