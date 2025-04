Ab dem 1. Juni werde Swissport seine Dienstleistungen in der Bodenabfertigung und der Fluggepäckabfertigung an den Flughäfen in Hail, Al Jouf, Tabuk, Yanbu, Taif, Abha und Jizan aufnehmen, heisst es in einer Mitteilung. Bereits tätig ist das Unternehmen in Jeddah, Riyadh, Madinah, Dammam, Al-Qassim und Al-Ula.