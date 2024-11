Der Flughafendienstleister Swissport baut sein Geschäft mit Flughafen-Lounges in Marokko aus. Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, hat seine Marke Aspire Executive Lounges eine Ausschreibung für den Betrieb von elf Lounges an neun marokkanischen Flughäfen gewonnen.