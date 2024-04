Der Bodenabfertiger Swissport expandiert in Mexiko. Er fertigt neu die internationalen Flüge am neuen Flughafen Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto in Tulum ab. Der grenzüberschreitende Flugverkehr sei am vergangenen Donnerstag mit einem Flug aus den USA aufgenommen worden, teilte das Schweizer Unternehmen am Dienstag in einem Communiqué mit.