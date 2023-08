Die indische Billigfluggesellschaft InterGlobe Aviation Ltd. (IndiGo) spannt am kenianischen Flughafen Jomo Kenyatta International Airport (NBO) mit Swissport zusammen. Die Vereinbarung mit der grössten indischen Fluggesellschaft umfasse die komplette Vorfeldabfertigung und Passagierdienste, wie der Schweizer Flughafendienstleister am Montag mitteilte.

07.08.2023 17:06