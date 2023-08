Der Flughafenlogistiker Swissport hat die Übernahme einer Mehrheit an der Flughafen Düsseldorf Cargo GmbH abgeschlossen. Das neue Joint Venture mit dem Namen Swissport DUS Cargo Services GmbH hat am (heutigen) 17. August 2023 seinen Betrieb aufgenommen, wie Swissport am Donnerstag mitteilte.

17.08.2023 16:51