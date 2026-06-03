Grundlage dafür ist eine bereits im Oktober 2025 vereinbarte Partnerschaft mit Smarex, einem Gemeinschaftsunternehmen von Flughafen- und Logistikgesellschaften aus Shanghai. Das Terminal verfügt den Angaben zufolge über eine Fläche von 144'000 Quadratmetern und ist insbesondere auf den grenzüberschreitenden E-Commerce ausgerichtet.