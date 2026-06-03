Grundlage dafür ist eine bereits im Oktober 2025 vereinbarte Partnerschaft mit Smarex, einem Gemeinschaftsunternehmen von Flughafen- und Logistikgesellschaften aus Shanghai. Das Terminal verfügt den Angaben zufolge über eine Fläche von 144'000 Quadratmetern und ist insbesondere auf den grenzüberschreitenden E-Commerce ausgerichtet.
Zudem umfasse die Anlage temperaturkontrollierte Lagerbereiche für Pharma- und verderbliche Güter. Sie soll insbesondere den Warenverkehr zwischen China und wichtigen Luftfrachtzentren in Europa, Nordamerika und anderen Regionen stärken.
Laut Swissport werden am Flughafen Shanghai Pudong - dem weltweit zweitgrössten Luftfracht-Drehkreuz - jährlich rund vier Millionen Tonnen Fracht umgeschlagen. Dank der Anbindung an sein internationales Netzwerk erwartet das Unternehmen, dass die Frachtvolumen in den kommenden Jahren um 8 bis 10 Prozent zunehmen könnten.
Mit dem Start in Shanghai baut Swissport seine Präsenz in Asien weiter aus. Nach eigenen Angaben ist das Unternehmen mittlerweile an 312 Flughäfen in 49 Ländern tätig.
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(AWP)