Swissport begründet den Schritt mit dem Wachstumspotenzial des Landes und seiner strategischen Lage zwischen Europa, Afrika und Amerika. Marokko profitiere von exportstarken Branchen wie der Auto-, Luftfahrt-, Agrar- und Textilindustrie. Zudem erwartet Swissport wegen der Mit-Ausrichtung der Fussball-WM 2030 zusätzliche Investitionen in Infrastruktur und internationale Verbindungen.