Finanzielle Details wurden nicht genannt. Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen.
Swiftair Maroc betreibt am Flughafen Casablanca, dem wichtigsten Luftfrachtdrehkreuz des Landes, ein 3700 Quadratmeter grosses Lager mit Kühlräumen für Pharma- und Frischprodukte. Über den Flughafen laufen laut Swissport rund 95 Prozent des marokkanischen Luftfrachtvolumens.
Swissport begründet den Schritt mit dem Wachstumspotenzial des Landes und seiner strategischen Lage zwischen Europa, Afrika und Amerika. Marokko profitiere von exportstarken Branchen wie der Auto-, Luftfahrt-, Agrar- und Textilindustrie. Zudem erwartet Swissport wegen der Mit-Ausrichtung der Fussball-WM 2030 zusätzliche Investitionen in Infrastruktur und internationale Verbindungen.
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(AWP)