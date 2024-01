Das Swissport-Joint-Venture Swissport Losch übernimmt am Flughafen München per Anfang März Bodenabfertigungs-Dienstleistungen für den Flughafenabfertiger AeroGround. Dank dem Abkommen könne Swissport Losch alle Angestellten am Standort München weiterbeschäftigen, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte.

26.01.2024 15:46