Im Rahmen der Vereinbarung soll der Standort umfassend modernisiert werden, teilte Swissport am Dienstag mit. Unter anderem würden automatisierte Systeme erweitert und neue temperaturkontrollierte Lagerflächen installiert. Ziel sei es, die jährliche Kapazität des Terminals von 200'000 auf 295'000 Tonnen zu steigern.