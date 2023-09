Swissport prüft nun den Entscheid und will allenfalls rechtlich dagegen vorgehen, wie es weiter hiess. Man habe Akteneinsicht beantragt und werde die Argumente der Behörde analysieren, so Swissport in der Stellungnahme. Die Gesellschaft prüfe verschiedene Szenarien, um auch in Zukunft am Flughafen München tätig sein zu können. Eine Auflösung des Joint Ventures mit Losch kommen zurzeit nicht in Frage.