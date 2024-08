Der Anbieterwechsel soll zum 1. Februar 2025 erfolgen. Die bereits mit anderen Dienstleistungen am grössten deutschen Flughafen betraute Swissport will nach eigenen Angaben 25 Millionen Euro in elektrisch betriebene Fahrzeuge investieren. Frankfurt werde der grösste Standort des Unternehmens in Deutschland und einer ihrer wichtigsten in Europa.