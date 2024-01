«Ich bedaure die beabsichtige Schliessung sehr», wird Michael Ringier, Verwaltungsratspräsident der Ringier AG, in der Mitteilung zitiert. Das Medienhaus blicke auf eine 190-jährige Unternehmensgeschichte zurück, die in Zofingen mit einer Druckerei begann. Noch heute hat das Unternehmen seinen Hauptsitz in Zofingen und beschäftigt an dem Standort laut eigenen Angaben 122 Mitarbeitende.