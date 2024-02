Die Druckerei Swissprinters in Zofingen AG stellt den Betrieb wie geplant per Ende September ein. Die gemeinsame Tochtergesellschaft der Mediengruppen Ringier und NZZ wird 96 Mitarbeitende entlassen. Weitere 48 Mitarbeitende werden in die Frühpension geschickt.

09.02.2024 17:28